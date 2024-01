Nei versi di Nicola Loi gli auguri di “Su Nuraghe” “pro s’annu nou”, per l’anno nuovo

Vengono affidati alle coppie di versi settenari ed endecasillabi di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) gli auguri per il nuovo anno del Circolo Culturale Sardo di Biella, formulando gli auspici affinché Totucantu su mundu siat serenu./Chi frimet su piantu,/Siat che suave cantu. (Tutto quanto il mondo sia sereno./Che fermi il pianto,/Sia come soave canto).

Nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu, l’ode con metrica tradizionale, composta per accompagnare e ritmare con la sola voce una modalità di “ballu cantadu”, verrà inserita nell’antologia di testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea.

In questo caso, forma e contenuto risultano essere funzionali a specifici elementi coreutici, con rimando – secondo certi studi – a espressioni di sacralità insiti nei saltelli ascensionali – dalla terra verso il cielo – propri di balli così cadenzati.

Pro s'annu nou

Su ben'ennidu siat,

Ocannu benidore,

In libertade siat che s'alenu.

Unu tempus chi riat,

Chi boghet su valore,

Totucantu su mundu siat serenu.

Chi frimet su piantu,

Siat che suave cantu,

Bastat cun odios, pestas e velenu.

S'omine 'e volontade,

Boghet bidea e sintzeridade.

Sa bandera 'e sa paghe,

Bentulet in s'altura,

Siat abberu sa paghe connota.

Tue puru cumpiaghe,

Cun firmesa e lugura,

Sias iscola pro sa terra tota.

Siat cosa comuna,

Totu a un'a una,

Pro s'onestade sa zente devota.

Che butìu in su mare,

Su bene paris, est amuntonare.

Da-e sa prima die,

S'arveschida noale,

Fetat abberu su cambiamentu.

Biancu che su nie,

Cudd'afranzu corale,

In mundu siat nou su mamentu.

Chi si mudet in festa,

De brigas sa tempesta,

Andent che fozas chi trazat su bentu.

Pro chi s'umanidade,

Che boghet fora sa disparidade.

Augurios mannos,

A betzos e minores,

Chi siat cumpridu abberu su disizu.

Cuddos poberos pannos,

Mustren mannos valores,

A s'arcu 'e chelu apat assimizu.

In su coro tratene,

Salude e dogni bene,

Ismentigadu siat dogni fastizu.

Sena timer’ pelèa,

Bestida a nou sa terra intrea.

Tue rosa galàna,

Chi semper fiorida,

Connoscas era de serenidade.

Cojuada o bajana,

De gratzias colorida,

As a istrinare bona 'eredade.

Ca ses in su giardinu,

Cun fiores in sinu,

De amore, de giustitzia e libertade.

Nigolau Loi, su 31 de Nadale 2023

Per l’anno nuovo

Il benvenuto sia,

Quest'anno nuovo,

In libertà sia come il respiro.

Un tempo che rida,

Che esprima il valore,

Tutto quanto il mondo sia sereno.

Che fermi il pianto,

Sia come soave canto,

Basta con odi, pesti e veleno.

L'uomo di volontà,

Tiri fuori idea e sincerità.

La bandiera della pace,

Sventoli in alto,

Sia davvero la pace conosciuta.

Tu pure compiaci,

con fermezza e lucidità,

Sia insegnamento per la terra tutta.

Sia cosa comune,

Tutti a uno a uno,

Per l'onestà la gente devota.

Come goccia nel mare

Il bene comune, è da ammucchiare.

Dal primo giorno,

L'alba nuova,

Faccia davvero il cambiamento.

Bianco come la neve,

Quell'affratellamento corale,

Nel mondo sia nuovo il momento.

Che si cambi in festa,

Di risse la tempesta,

Vadano come foglie che trascina il vento

Affinché l'umanità,

Cacci fuori la disparità.

Auguri grandi,

A vecchi e giovani,

Che si avveri davvero il desiderio.

Quei poveri drappi,

Mostrino grandi valori,

All'arcobaleno assomiglino,

Nel cuore conserva,

Salute e ogni bene,

Dimenticato sia ogni fastidio.

Senza temere battaglia,

Vestita a nuovo la terra intera.

Tu rosa leggiadra,

Come sempre fiorita,

Conosca era di serenità,

Coniugata o nubile,

Di grazia colorata,

Avrai a donare buona eredità.

Perché sei nel giardino,

Con fiori in seno,

Di amore, di giustizia e libertà.