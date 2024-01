“Comandante Colonnello Fogliani, grazie per il suo impegno dedicato al nostro territorio. I migliori auguri, miei e degli Alpini biellesi, per un altrettanto proficuo lavoro in quel di Genova. Arrivederci, a presto. La aspettiamo nel 2025 per l'Adunata a Biella”. A scriverlo, sulla propria pagina Facebook, il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri.