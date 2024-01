Gaglianico: previsti interventi di efficientamento energetico presso l' impianto sportivo Ivano Mazzali

La giunta di Gaglianico nei giorni scorsi ha approvato una delibera che riguarda l'Impianto sportivo Ivano Mazzali.

In particolare, il Comune ha messo sul piatto € 28.301,07 per attuare l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione a servizio del campo di allenamento, sito nell’Impianto sportivo in questione, mediante l’installazione di nuove sorgenti dotate di tecnologia a led con cui si possono raggiungere vantaggi di risparmio economico sulla manutenzione, risparmio energetico, maggiore benessere e sicurezza dell’atleta e riduzione delle emissioni di CO2.