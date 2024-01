"Intelligenza artificiale e pace e giustizia", nel messaggio del Vescovo di Biella Roberto Farinella per il nuovo anno, VIDEO

"Iniziare un nuovo anno è anche rivolgere il nostro sguardo al bene comune", questo è l'invito del Vescovo di Biella Roberto Farinella, nel messaggio che attraverso newsbiella.it vuole rivolgere per augurare a tutta la comunità un buon 2024.

"Anche Papa Francesco auspica che le forme dell'intelligenza artificiale, la tecnologia in generale, vengano usate per poter eliminare le diseguaglianze per poter creare condizioni di giustizia nel mondo - spiega il Vescovo Roberto Farinella - . Attraverso l'educazione delle nuove generazioni è importante che il mondo di tecnologia possa essere utilizzato anche finalmente per poter porre fine ai conflitti".