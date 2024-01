Valdilana, a gennaio scadono due concorsi pubblici

Il Comune di Valdilana ha indetto due concorsi pubblici le cui domande devono essere presentate entro il 22 gennaio 2024.

In particolare, ha pubblicato un bando concorso pubblico per soli esami per copertura tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore tecnico (geometra) area istruttori (ex cat. professionale “c”) per area lavori pubblici, urbanistica ed edilizia riservato categorie protette.

Un secondo bando di concorso pubblico per soli esami riguarda invece la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore tecnico (geometra) area degli istruttori (ex categoria professionale “c”) da assegnare inizialmente all’area patrimonio.

