Caprile, l'invito del Comune a presentare osservazioni per la redazione della sottosezione “2.3 Rischi corruttivi e trasparenza”

Il Comune di Caprile ha pubblicato in questi giorni un avviso sul proprio sito nel quale invita chiunque sia interessato a segnalare entro l'11 gennaio 2024 eventuali azioni e misure da programmare per il triennio 2024-2026 per ridurre il verificarsi di comportamenti corruttivi nell’ambito delle aree maggiormente a rischio.

In particolare, il riferimento va a contratti pubblici; reclutamento e gestione del personale; procedimenti autorizzatori e concessori; gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; vigilanza e controllo; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso; governo del territorio; gestione dei rifiuti; pianificazione urbanistica; politiche di coesione e PNRR; gestione degli archivi; servizi demografici;

- eventuali tipologie di documenti, dati e informazioni, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia e che, previo idoneo esame da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che terrà conto delle esclusioni e limiti stabiliti dalla legge (quali, ad esempio, quelli riconducibili alla normativa in materia di protezione dei dati personali), potranno essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, sottosezione “Altri Contenuti – Dati ulteriori”.