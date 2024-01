Tollegno: perde il controllo dell'auto per l'asfalto bagnato, conducente in ospedale

Incidente autonomo nella tarda serata di ieri 31 dicembre a Tollegno.

Per via dell'asfalto bagnato il conducente di un'automobile ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa contro un manufatto di cemento che delimitava la strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso, e il 118 che ha trasportato la persona alla guida dell'auto in ospedale in codice giallo.