La nuova guida Biella Città Creativa in allegato a "Dove speciale Italia": "Finalmente, ce lo meritiamo"

Da qualche giorno, in allegato a Dove Speciale Italia, è uscito uno speciale dedicato a Biella. Finalmente siamo anche noi presenti, e ce lo meritiamo. Pensate che quando eravamo piccoli e dicevamo "sono di Biella", la risposta era sempre la stessa: "Aiazzone". Eppure, già allora, c'erano le grandi aziende tessili, i marchi importanti, le nostre tradizioni, la nostra creatività, i nostri maestosi Santuari. Ma dobbiamo ammetterlo, quel genio di Aiazzone aveva compiuto un'impresa di marketing eccellente... sì, perché per l'Italia degli anni '80, Biella era Aiazzone! E per noi biellesi, Biella era semplicemente Biella.

C'è una generazione, come la mia, quella degli over 50, che ricorda Biella per i sabati trascorsi nella Via Italia affollatissima e poi le discoteche. Passavamo dal divertimento alla natura, dalle grandi compagnie ai giri in Vespa per i Santuari, e in un attimo ci trovavamo a camminare sul Tracciolino, a sciare ad Oropa o Bielmonte (anche se Courmayeur sembrava sicuramente più cool). E ancora, la cioccolata calda dal Deiro con i Mucroncini, la polenta concia alternata alla pizza con gli amici, il lago di Viverone, il fiume Cervo con le lame della Balma, il Ricetto di Candelo, la Baraggia, la Bessa e tutto il resto che sto dimenticando.

Era quel Biellese scontato, dove il maglione che indossavi era di pura lana, non acrilico. Quel territorio che abbiamo sempre avuto sotto il naso, ma a cui non abbiamo mai dato importanza. E invece abbiamo goduto di questa bellezza che consideravamo normale, ma invece... Il Biellese è come una bellissima donna sorridente, piacevole in ogni stagione, nostra eppure l'abbiamo snobbata e maltrattata senza alcuna gelosia. Perché per noi era ovvio che qui ci fossero i grandi lanifici che esportavano tessuti pregiati in tutto il mondo. Era ovvio per noi dire "A Biella non c'è niente da fare"...

E invece Biella è lei, la nostra bellissima città, la nostra splendida signora, e da oggi siamo ancora più orgogliosi della sua rinascita. Dove è una rivista nazionale importante, la "Vogue" del turismo e dei viaggi, e la nostra bellissima Biella è lì, fotografata e raccontata finalmente come merita. Chiamiamolo orgoglio territoriale, io sono orgogliosa di vivere a Biella, di lavorare a Biella e di vedere finalmente il mio fantastico territorio acclamato. Che questo articolo raggiunga ogni angolo, acclamiamo il nostro territorio, venite a scoprirlo!

Biella, città creativa, patrimonio dell'Unesco, sorprendente, una terra dalle molte anime, arte, storia, natura, tradizioni gastronomiche. Una meta turistica inaspettata che sta rinascendo come merita. Quindi, potremmo essere anche un po' "boomer" ma noi che abbiamo vissuto "quella Biella", qualcosa abbiamo dentro e sicuramente qualcosa abbiamo da raccontare. Le nostre tradizioni, dai tessuti alle passeggiate, dalle discoteche alle camminate in montagna, dal parco della Burcina allo sci. Abbiamo fatto parte di quella dualità che oggi si trasforma in ciò che i turisti vengono a cercare, e noi siamo pronti a raccontarlo, orgogliosi.