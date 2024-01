A Oropa la benedizione delle moto tra passione e tradizione, FOTO e VIDEO

Anche oggi 1 gennaio 2024 sono tantissime le persone che si sono date appuntamento a Oropa, centinaia, di fronte alla Basilica Antica, per il tradizionale appuntamento con la benedizione dei mezzi.

Comune denominatore tra i partecipanti a questo raduno è la passione per le moto, da strada, da enduro, non importa, basta che abbiano due ruote. Pioggia o neve non importa, anche se sicuramente il bel sole di oggi è stato un valore aggiunto non indifferente. E come da tradizione a dare la benedizione è stato don Michele Berchi, rettore del Santuario.

"E' un appuntamento che cresce con gli anni, che non ha una particolare organizzazione, se non l'accoglienza da parte del Santuario", commenta Don Berchi.