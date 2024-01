“Con l' auspicio che a prevalere sia sempre la faccia migliore della nostra Biella, una città unica, che dobbiamo imparare ad amare, sempre e comunque. Auguro per l'anno 2024, 366 giorni di opportunità, serenità, entusiasmo gioia e proficua attività a tutti!

Ai cittadini e alle famiglie di Biella –conclude Barbara Greggio- l’augurio di un sereno 2024 e che ogni giorno ciascuno di noi sia capace di rinnovare il proprio impegno per costruire insieme un futuro migliore per se stessi e per tutta la nostra Comunità”.