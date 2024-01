A Viverone ritorna la raccolta di materiale inerte

L’area del piazzale del salone polivalente di Viverone che si trova all’incrocio tra Via Gattinara e la SP 228 è stato anche per il 2024 adibito al conferimento dei materiali inerti (a titolo esemplificativo mattoni, lavandini water, bidet, piastrelle, piatti in ceramica, oggetti in ceramica, calcinacci, tegole), DI ESCLUSIVA PROVENIENZA FAMIGLIARE.

L’orario di apertura sarà dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per due sabati al mese, esclusi i festivi.

Il presidio sarà a cura della PROTEZIONE CIVILE di Viverone e di Roppolo i cui volontari raccoglieranno i nominativi dei conferenti ESCLUSIVAMENTE DEI COMUNI DI VIVERONE E ROPPOLO.

Di seguito il calendario per l’anno 2024: GENNAIO: sabato 13 – sabato 27; FEBBRAIO: sabato 10 – sabato 24 MARZO: sabato 9 – sabato 23; APRILE: sabato 13 – sabato 27; MAGGIO: sabato 11 – sabato 25; GIUGNO: sabato 8 – sabato 22 LUGLIO: sabato 13 – sabato 27 AGOSTO: sabato 10 – sabato 31; SETTEMBRE: sabato 14 – sabato 28; OTTOBRE: sabato 12 – sabato 26; NOVEMBRE: sabato 9 – sabato 23; DICEMBRE: sabato 7 – sabato 21