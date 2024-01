La tragedia di Brandizzo e quella delle Frecce Tricolori, ma anche il trionfo bis di Bagnaia: il 2023 in "Un anno in Piemonte"

Dopo gli anni contrassegnati dal Covid, il 2023 ha visto ancora le follie del meteo farla da padrone, tra siccità, grandine e disastri vari, ma il 2023 che va in archivio è stato anche l'anno di due tragedie che hanno scosso l'Italia intera, non solo la nostra Regione: quella di Brandizzo, costata la vita a cinque operai travolti da un treno, e l'aereo delle Frecce Tricolori precipitato, che ha spezzato l'esistenza della piccola Laura di appena 5 anni.

Appuntamento giunto alla ventiduesima edizione

Tutto questo (e molto altro) è contenuto in "2023. Un anno in Piemonte" (EnneCi Communication, 400 pagine, 20 euro il prezzo di copertina), il consueto appuntamento di fine anno, giunto alla sua ventiduesima edizione, che Beppe Gandolfo, volto televisivo di Mediaset ma anche commentatore e firma di prestigio delle testate del gruppo More News, regala a tutti i lettori.

2023, uno scatto d'orgoglio

Gandolfo sottolinea anche i tanti momenti positivi ed esaltanti dell'anno che va in archivio. "Vogliamo dircelo, una volta tanto? In questo 2023 siamo stati proprio bravi". E ricorda il successo e i tantissimi commenti positivi che hanno accompagnato l'ultima edizione delle Atp Finals di Torino, ma anche i numeri record del Salone del libro piuttosto che il boom di turisti che hanno vissuto le Langhe, il Monferrato, il Roero e i nostri laghi, con gli ultimi dodici mesi che hanno fatto registrare il boom di visitatori e turisti (molti dei quali stranieri) nella nostra Regione.

Bagnaia bis e l'addio a Vialli

Il 2023 è stato anche l'anno delle molteplici visite in Piemonte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in copertina assieme al governatore Alberto Cirio), ma anche della tragedia sfiorata a Bardonecchia a pochi giorni dal Ferragosto, l'Asti-Cuneo finalmente in dirittura d'arrivo senza dimenticare i tanti problemi per la chiusura dei collegamenti con la Francia per i guai al Monte Bianco e al Frejus.

Per quanto riguarda lo sport è stato un anno interlocutorio sia per la Juve del nuovo corso che per il Toro, ma ha portato in dote il secondo titolo Mondiale consecutivo in MotoGp per Pecco Bagnaia e il trionfo azzurro in Coppa Davis dopo 47 anni di attesa, con il ruolo importante giocato dal tennista torinese Lorenzo Sonego. Mentre nel ciclismo Filippo Ganna si è confermato ancora una volta campione del mondo dell'inseguimento sul pista.

E se l'anno precedente si era chiuso con la prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic, il 2023 è iniziato con l'addio a Gianluca Vialli, bandiera bianconera dell'ultima Juve capace di vincere la Champions, due morti che hanno accomunato nel dolore tutti gli amanti del calcio. E in quest'ultimo anno abbiamo detto addio anche a Gianni Vattimo, Ernesto Ferrero, Rolando Picchioni, Guido Bodrato e monsignor Bettazzi.