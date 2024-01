CAI Valsessera su “CleanAlp” al Monte Barone: "Solo una minima parte raccolta lungo il sentiero"

CAI Valsessera ritiene doveroso fare alcune puntualizzazioni relativamente alla missione “CleanAlp” sulle pendici del Monte Barone svoltasi nelle giornate del 7 e 8 ottobre scorsi.

Il progetto “CleanAlp”, ideato e realizzato dalla Fondazione European Research Institute, è la prima ricerca al mondo sull’inquinamento da plastiche in ambiente montano ed ha visto impegnati i ricercatori della Fondazione per due anni su circa 500 km di sentieri delle Alpi Piemontesi.

Il Monte Barone, come meta privilegiata del Biellese, è stato inserito nella ricerca grazie alla collaborazione tra CAI Valsessera e l’Associazione Monte Rosa Cuore Attivo, che già in precedenza aveva ospitato i ricercatori sul versante Valsesiano del Rosa. La missione è stata effettuata con la partecipazione di alcuni volontari, dei ricercatori, dei rappresentanti di Monte Rosa Cuore Attivo, CAI Valsessera, CAI Biella e dei gestori del rifugio Monte Barone.

Nel corso della prima giornata con partenza da località Piane, si è saliti in circa 5 ore di cammino e raccolta al rifugio Monte Barone. Il tragitto, come dichiarato dai ricercatori, è risultato pulito, posizionandosi ai primissimi posti della classifica delle oltre 40 escursioni fatte: “Non il record ma nelle primissime posizioni come pulizia” sono state le loro testuali parole una volta raggiunto il rifugio.

La quantità di rifiuti raccolta è stata veramente minima. Questo innanzitutto per merito dei gestori del rifugio, che provvedono puntualmente ad effettuarne la pulizia, e anche grazie ai volontari di CAI Valsessera, G.S.Genzianella di Viera, Falchi Azzurri di Crevacuore, al gestore del rifugio “La Ciota” e agli amici dell’alpe Farina che provvedono al diserbo ed al mantenimento dei sentieri stessi.

Solamente una minima parte dei 20 kg dichiarati a termine della missione, sono stati raccolti sul sentiero. La parte più cospicua (circa 14 Kg) è stata raccolta all’esterno della baita dell’alpe Ponasca e in vetta al Monte Barone. Presso la baita, dove nel periodo estivo soggiornano dei pastori con il gregge, i rifiuti raccolti sono risultati parecchio datati e non dovevano rientrare nel computo della ricerca in quanto non significativi come rifiuti dispersi. La parte concentrata in vetta, occultata sotto al pietrisco, è risultata anch'essa parecchio datata, a dimostrazione di una mancanza di sensibilità ecologica nei passati decenni.

Smentiamo quindi categoricamente e rettifichiamo la notizia che il sentiero che porta al Monte Barone sia uno dei tragitti più sporchi delle Alpi quando è vero il contrario.

Non abbassiamo però la guardia e ringraziamo di cuore tutti quei volontari che prestano la loro opera prendendosi cura delle nostre montagne e invitiamo tutti i fruitori delle nostre belle vallate a prendersi cura dell’ambiente e a prestare la massima attenzione a come smaltiscono i propri rifiuti. Ricordiamo che la montagna è di tutti e che come la lasceremo sarà a giudizio dei nostri figli.