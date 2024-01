1° gennaio 2024, 57ᵅ Giornata mondiale della Pace, Messa del Vescovo in cattedrale a Biella, FOTO

Oggi, giorno di Capodanno, 1 gennaio 2024, il vescovo Roberto ha presieduto la Santa Messa alle ore 18 in Cattedrale. Molti i fedeli che si sono dati appuntamento per sentire le parole del Vescovo in questo primo giorno dell'anno.

Nel suo discorso il Vescovo ha ricordato il tema scelto da Papa Francesco, "Intelligenza artificiale e pace". leggi Il messaggio del Vescovo

Il prossimo importante appuntamento sarà il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2024, alle ore 10.15 quando ci sarà invece il solenne Pontificale sempre presieduto dal vescovo Roberto e alle ore 16 i Vespri solenni.