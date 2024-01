Cane fugge per i botti e resta impiccato in una recinzione

Lo denuncia sulla sua pagina Facebook l'Associazione Aspa Animali solo per amore:

"Per tutti quelli che “quante storie per un po’ di petardi” pubblichiamo la foto (volutamente resa poco chiara, ma l’originale è a disposizione) di un cane trovato questa mattina, in un comune biellese, morto per essersi letteralmente impiccato in una recinzione, nel tentativo di una disperata ricerca di riparo.