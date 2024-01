Riascoltati per voi: la classifica finale del 2023

Diciassettesimo appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Oggi è l’ultimo giorno di questo 2023 e come ogni fine dell’anno che si rispetti c’è sempre un bilancio da fare. Quindi facciamolo!

In questi quattro mesi, gli album che vi ho raccontato sono stati giusto una manciata, pochi, anzi pochissimi a confronto di tutti quelli che sono stati pubblicati in quei meravigliosi anni. Nonostante tutto, vorrei però giocare con voi.

Dai primi di settembre, ho riascoltato vari generi musicali: ho iniziato dal blues di Stevie Ray Vaughan passando successivamente ai Ten Years After, ho continuato con il grunge degli Smashing Pumpkins e dei Pearl Jam, all’alternative rock dei Counting Crows, degli Queens of the stone age, degli U2, dei Nirvana e dei Muse, passando per il rock dei The Darkness, degli Arctic Monkeys e dei Pink Floyd, per proseguire con il metal degli Iron Maiden e dei Metallica, fino al glam rock del Duca bianco David Bowie per finire con il crooner Michael Bublé. E’ stato un bel viaggio.

Quindi, ecco a voi la mia personalissima classifica finale:

16) Michael Bublé - “Michael Bublé” (2013)

15) Queens of the Stone Age - “…Like Clockwork” (2013)

14) Arctic Monkey - “AM” (2013)

13) U2 - “War” (1983)

12) The Darkness - “Permission to Land” (2003)

11) Metallica - “Kill ‘em All” (1983)

TOP TEN:

10) Pearl Jam - “Vs.” (1993)

9) Muse - “Absolution” (2003)

8) Counting Crows - “August and Everything After” (1993)

7) Iron Maiden - “Piece of Mind” (1983)

6) Stevie Ray Vaughan and Double Trouble - “Texas Flood” (1983)

TOP FIVE:

5) Nirvana - “In Utero” (1993)

4) Smashing Pumpkins - “Siamese Dream” (1993)

IL PODIO:

3) David Bowie - “Aladdin Sane” (1973)

2) Pink Floyd - “The Dark Side Of The Moon” (1973)

1) Ten Years After - “Recorded Live” (1973)

Un trio di musica degli anni settanta, be’ che ci volete fare quegli anni sono stati i migliori per la musica, almeno secondo il mio gusto ed il mio modesto parere. Io mi sono divertito tantissimo a riascoltare questi sedici album, voi? Che cosa ne pensate della mia classifica e degli album che ho scelto? Restate connessi, vi aspetto al prossimo ascolto… e buon 2024!!!