Biella, si inaugura la mostra pittorica 'Tra Mito e Realtà'

Sabato 6 gennaio, alle ore 16.30, nelle sale espositive al piano terreno del Museo del Territorio Biellese si inaugurerà la prima mostra del 2024 dal titolo “Tra Mito e Realtà”, una personale di Luigi Gobbi.

Nato ad Arquata Scrivia (AL) e trasferitosi a Biella nel lontano 1974 per motivi di lavoro (insegnante di Scuola Media in Materie Letterarie), fin da bambino Gobbi scopre in sé l’attitudine per il disegno e per la pittura. Autodidatta, coltiva questa passione realizzando numerosi lavori di pittura su cavalletto, murali e scenografici; si è occupato anche di pubblicità.

Il mondo pittorico di Luigi Gobbi è stato certamente influenzato dalla sua professione di insegnante di materie umanistiche. In maniera surrealistica, il pittore rappresenta personaggi, ambienti e situazioni della letteratura moderna e antica, ma anche della vita quotidiana. L’uomo e la donna sono presenti in ogni opera essendo i protagonisti della Storia e 'misura di tutte le cose'. Ha partecipato a diverse mostre collettive e personali sul territorio.

L’attuale mostra, fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino, comprende una cinquantina di quadri in cui l’autore presenta, a proprio modo, la realtà, la storia, la letteratura, la religione. Molti di questi quadri risalgono ad anni più o meno lontani nel tempo e vogliono lasciare il ricordo di una vita dedicata alla tanto amata pittura.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile dal 6 gennaio al 4 febbraio 2024.Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18