Occhieppo Inferiore in lutto per la morte di Edi Marazzi, titolare de L'Osteria di Biella

E' morta ad appena 62 anni Edi Marrazzi, all'ospedale di Ponderano nella giornata di ieri sabato 30 dicembre, molto conosciuta a Biella anche per la sua attività: assieme al marito Diego, Edi ha gestito per anni il ristorante L'Osteria di Biella sotto i portici in viale Matteotti.

Oltre all'amato Diego, Edi lascia le figlie Katia con Andrea, Ilaria con Raffaele e l'adorato Levante, oltre alle sorelle e parenti e amici tutti.

Il rito funebre affidato all'impresa Borrione sarà celebrato a Occhieppo Inferiore martedì 2 gennaio alle ore 10. Il santo rosario sarà invece recitato il 1 gennaio alle ore 19 sempre a Occhieppo Inferiore.