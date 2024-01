Mongrando: in un fosso con la moto che prende fuoco

Brutta avventura per un uomo nella mattinata di oggi 31 dicembre che in sella alla sua moto è finito in un dirupo a Mongrando, nella zona di Borgo San Lorenzo.

Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite ed è riuscito ad allontanarsi in tempo dalla due ruote, che con molta probabilità per via del calore del motore a contatto con le foglie ha preso fuoco.

Non riuscendo a far nulla in quella situazione il malcapitato ha composto sul 112 e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme che interessavano il mezzo del quale purtroppo sono rimaste solo le ceneri.