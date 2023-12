Cerrione: malore fatale per un 55enne mentre passeggia in strada

E' accaduto ieri sabato 30 dicembre a Cerrione: il 118 di Novara intorno alle 11 ha chiesto l'intervento dei Carabinieri per un soccorso persona a piedi. Sul posto era già presente anche l'elisoccorso, ma all' arrivo dei militari la persona era già deceduta. Si tratta di un uomo residente in provincia di Milano di 55 anni che avrebbe accusato un forte dolore addominale mentre percorreva a piedi la Provinciale 413.

I sanitari accorsi sul posto hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo senza successo.

La salma è stata affidata ai famigliari che sono accorsi dall'uomo.