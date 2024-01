Come tutti gli anni i volontari della Pro Loco di Trivero daranno vita alla tradizionale distribuzione della Polenta Concia. L'evento è in programma sabato 6 gennaio, con ritiro a partire dalle 11.30 in piazza XXV Aprile, a Ponzone, nel comune di Valdilana. È gradita anche la prenotazione ai numeri 375.556.7982 o 347.2203774.