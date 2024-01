Mottalciata, dal Comune contributi per asili nido e disabili

Nell’aprile di quest’anno il Governo ha erogato la cifra di 50 milioni di euro ai comuni italiani, allo scopo di finanziare servizi sociali ed asili nido.

Al Comune di Mottalciata sono stati assegnati 15.336,08 euro per gli asili nido, e 3478,74 euro per il trasporto alunni disabili.

Non essendoci asili nido a Mottalciata, il Comune ha deciso di investire questi fondi in favore delle famiglie: con voucher per pagare le spese degli asili nido, e con contributi per le spese di trasporto di bambini e ragazzi disabili che frequentano le scuole dell’obbligo.

Nello specifico il Comune di Mottalciata predisporrà un bando che prevede l’erogazione di 7668,04 euro per gli asili nido, e di 3478,74 euro per il trasporto disabili, fondi che saranno suddivisi in base al valore ISEE posseduto.