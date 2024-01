Cosa resterà del 2023? Per gli studenti del Liceo del Cossatese-Vallestrona il conflitto Palestina-Israele

Ogni anno, a dicembre, il giornalino d’istituto del Liceo del Cossatese e Vallestrona propone un sondaggio tra gli studenti per scoprire cosa pensano resterà nella loro memoria dei dodici mesi appena trascorsi. Purtroppo, dopo Covid e guerra in Ucraina, anche il 2023 è stato segnato soprattutto da un evento drammatico, il conflitto intorno alla Striscia di Gaza.

E’ infatti questo, per oltre il 40% degli studenti, l’evento, tra quelli di politica, cronaca e storia che resterà quando si dovrà ricordare il 2023. Subito dopo, per il 35% di quelli che hanno risposto l’evento considerato più “memorabile”, purtroppo di nuovo per la sua tristezza, è la morte di Giulia, con tutto ciò che ne è seguito. Nettamente più indietro la scomparsa di Silvio Berlusconi, che si assesta sul 15% mentre altri fatti, come l’alluvione in Emilia, o i terremoti in Turchia, Siria e Marocco, tutti nettamente sotto il 5%.

Di un anno non si ricordano solo gli aspetti negativi. Ci sono altri eventi legati all’uscita di un film, ad un successo sportivo ad una novità che si è imposta all’attenzione dei media, che un giorno ci faranno esclamare: “Mi ricordo! È successo nel 2023”. In questa categoria quest’anno non c’è stato un vincitore netto. Il film di Barbie è stato quello con più segnalazioni, il 22%, seguito dal 16% dall’affermarsi, attraverso ChatGpt3, del tema dello sviluppo dell’AI. Anche la nomina di Taylor Swift da parte del Time a personaggio dell’anno o il gossip scatenato dal brano di Shakira contro il suo ex hanno fatto parlare molto, ma difficilmente resteranno impressi nella memoria.

Infine, lo sport, che nel 2021 aveva spopolato con la vittoria agli Europei, resta in secondo piano: le vittorie del Napoli, di Sinner o di Bagnai superano tutte il 5% delle preferenze, ma si fermano poco oltre. Un’ultimissima menzione per Mengoni, che vince Sanremo, ma resta al 9° posto tra i 10 eventi proposti, appena sopra al litigio tra Fedez e Luis.