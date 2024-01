L'appello di Scicolone: "Per favore tenete i cani in casa questa notte"

"Buon fine 2023 e buon inizio 2024 a tutti gli amici di Newsbiella.it. Ci ritroviamo come ogni fine anno a dire non fate i botti non fateli perché veramente sono causa di morte e comunque di incidenti per tanti animali, oltre 5.000 all'anno. Sono a causa di sofferenza per tante persone e tanti anziani e tanti bambini autistici, ai quali fanno del male perché non li sopportano. Ogni anno siamo a dire Non fate Botti ogni anno le persone continuano a comprarli. Quest'anno sicuramente ci sarà un'impennata nei botti, grazie anche al fatto che ci sono ordinanze in tutti i comuni che vengono disattese.

Per favore quindi tenete il cane in casa, toglieteli dai giardini, perché il cane quando ci sono i botti ha comportamenti che non ha durante l'anno, quindi è in grado di scavalcare una qualsiasi recinzione e di trovare il modo di scappare. Teneteli in casa coccolateli, tenete la televisione, la radio ad alto volume, teneteli insieme a voi, e se proprio il cane non regge, prendete la macchina, andate a farvi un bel giro per le strade con la radio accesa con loro, e questo aiuterebbe il vostro cane a superare questo che dovrebbe essere un momento di gioia per tutti, ma che purtroppo non lo è. Buon fine anno comunque e buon anno nuovo a tutti".