L'appello di Bulli e Pupe con la Coda ODV: "Attenzione ai botti, usiamo il buon senso"

Silvia prosegue e dà alcuni consigli: "Teneteli in casa, no giardino !!!! Si terrorizzano e fuggono e peggio...Se potete state con loro, ma se non vi è possibile lasciate accesi TV e/o radio con volume alto, possibilmente anche le luci, mentre le tapparelle vanno abbassate. Gli animali tendono cercare un "posto sicuro" tendenzialmente si nascondono sotto al letto, dietro ai divani o nei bagni...Se invece vi sono animali liberi, e avete la possibilità per una notte aprite le vostre case e i vostri cuori e metteteli in sicurezza. Vi prego non fate botti e non sparate petardi nemmeno se non avete animali, dimostriamo civiltà e rispetto per la vita!!"