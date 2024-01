Gattopoli Made in Biella: "Qualche consiglio per la serata di Capodanno", VIDEO

Anche se sono stati vietati sicuramente anche a Biella i botti oggi 31 dicembre ci saranno.

A Gattopoli Made in Biella una volontaria resterà tutta la notte con i micetti ospiti per tranquillizzarli, ma Gattopoli invita comunque tutti di fare attenzione e dà qualche consiglio su quali accortezze adottare per evitare che i piccoli pelosi si spaventino.