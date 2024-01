Zumaglia, gli Amici del Brich: "Aspettiamo l'esito della mediazione"

"Buongiorno a tutti, abbiamo più volte sollecitato l'Unione Montana per avere il verbale, della riunione del 13 dicembre ed a oggi non l'abbiamo ancora ricevuto, vogliamo a questo punto aggiornarvi comunque sull'esito della riunione.

Il Presidente Crovella ha aperto l'incontro con una presentazione storica del Brich su cui non vorremo dilungarci, clima comunque cordiale e disteso, sono seguite una serie di interventi da parte nostra, abbiamo espresso tutte le nostre preoccupazioni per la sorte del Brich, emerse anche nei 2 incontri a cui molti di voi hanno partecipato. Da parte dell'Unione si sono riconosciute le proprie difficoltà a reperire risorse da impegnare nel parco e dall'altro ha riconosciuto alcune criticità nell'attuale gestione, a cui è stata conferita la gestione attraverso una concessione diretta attiva dal 3 marzo del 2021 e della durata di 10 anni .

Abbiamo chiesto quali interventi sono stati effettuati e in quale direzione l'Unione Montana intendeva muoversi, a fronte dello stato di incuria del Brich e della mancata attivazione ad oggi dei progetti: apertura di un punto ristoro presso la Cascina Alè, realizzazione di un Parco avventura, di un santuario degli animali oltre agli impegni assunti dalla nuova gestione per la manutenzione del verde, l'inserimento del Parco in reti attive nel biellese di promozione turistica e la realizzazione di eventi culturali e sociali, e se fossero state valutate dall'Unione Montana competenze, esperienze e affidabilità economica, vista l'estensione e le caratteristiche peculiari di questo parco.

Purtroppo a questa ed ad altri quesiti non abbiamo avuto risposte significative se non che l'Unione Montana, su richiesta del gestore, è stata convocata per una mediazione. L'Unione Montana andrà a questa mediazione con l'assistenza di un avvocato.

Hanno aggiunto che era in fase di approvazione l'intervento e i fondi per il rifacimento del terrazzo per perdite significative a danno dei locali. Abbiamo inoltre richiesto i documenti relativi alla concessione, per meglio comprendere alcuni aspetti, su cui non è stato possibile soffermarci ed affrontare nel corso della riunione, ad oggi questa richiesta non ha avuto esito.