Biella Nuoto, i risultati di dicembre: dagli “Esordienti” agli “Assoluti”.

Il dicembre di Biella Nuoto è stato caratterizzato da un intenso calendario di competizioni nella sezione agonistica, con gli eventi che si sono svolti tra la piscina del Palazzo del Nuoto e il Centro Sisport di Torino. Durante il "Gran Prix" esordienti "A" e "B", i giovani atleti hanno registrato notevoli miglioramenti cronometrici, posizionandosi in cima alla classifica. La "Coppa Parigi" ha visto emergere nuovi talenti, confermando la crescita della squadra e nella seconda parte della competizione, alcuni atleti hanno ottenuto successi significativi, guadagnando posizioni di rilievo. Gli allenamenti proseguono con impegno anche durante le vacanze natalizie e Biella Nuoto augura a tutti gli atleti, famiglie e tecnici un felice anno nuovo.

Le gare si sono svolte a Torino, tra la piscina del Palazzo del nuoto e il Centro Sisport. In ordine cronologico: la doppia tappa del “Gran Prix” esordienti “A” e “B” dove i miglioramenti cronometrici proiettano i piccoli atleti bianco azzurro nella parte alta della classifica. Nel dettaglio Martinotti Ludovica impegnata nei 50 stile e 50 rana; Pezzo Cecilia 100 stile e 100 rana; Piccolo Francesca 50 stile e 100 dorso; Buscaglia Pietro 50 stile e 50 rana e Versace Samuele 50 stile e 100 misti. Si prosegue con la prima tappa della “Coppa Parigi” suddivisa in due weekend. Nella prima parte salgono su blocchi di “categoria” Calvino Giada con una buona prova nei 100 misti, Faraone Noemi che si conferma nei 50 rana, Mazzia Piciot Vittoria si migliora nei 100 stile libero e nella stessa distanza Sottilaro Rebecca conclude una buona gara. Infine nella seconda parte della “Coppa Parigi” scendono in vasca Mazzia Piciot Filippo che si conferma nei 50 stile e Bergamini Nicolò che ferma il cronometro in 24,9 sui 50 stile, guadagnando ben 15 posizioni in classifica generale.