Sgambata di Santo Stefano: come vivere la città tutti insieme.

Un 26 dicembre da incorniciare per la seconda edizione della Sgambata di Santo Stefano organizzata dei Tapa Run Biella.

Ritrovo e partenza da Piazza Martiri dove ci siamo riuniti, per poi correre e camminare, attraversando alcuni punti storici di Biella, dal Piazzo al Bellone, incontrando durante il tragitto molte persone che passeggiavano.

Tutto dimenticato: panettoni, cenoni e capponi, perché per smaltire il pranzo di Natale non c’è nulla di più salutare di una corsa in compagnia.

Prima di fare una “vasca” in Via Italia, abbiamo sfilato in Via Lamarmora, con tappa alla “nostra” Fontana dell’orso all’interno dei giardini Zumaglini, augurando a tutti, con l’entusiasmo degli oltre 300 partecipanti, tanti auguri di buone feste!

Al ritorno in Piazza del Sociale, con un sobrio tè caldo accompagnato da ottimi torcetti Biellesi, in un clima festoso, abbiamo avuto la conferma che le iniziative territoriali, se proposte con passione, hanno un riscontro efficace.

Questo è ciò che siamo e questa è la strada che vogliamo percorrere!