A Valdilana oltre 100 runners per l'ultima gara del 2023, 1° al traguardo Fontana-Guenzani FOTO e VIDEO

A Valdilana oltre 100 runners per l'ultima gara del 2023, 1° al traguardo Fontana-Guenzani (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Ultima gara dell'anno 2023 a Valdilana, con oltre un centinaio di runners. Questa mattina, 30 dicembre, è andata in scena la 32° edizione della Classica Podistica di San Silvestro, Memorial Franco Sartori, realizzata dall'Atletica Trivero 2001 ASD, assieme a Comune, La Pigna e Pro Loco di Trivero. La corsa su strada, in partenza dalla chiesa di Matrice, ha previsto due percorsi da 8,3 e 4 km, con una marcia non competitiva a passo libero.

Ad aggiudicarsi la gara lunga Michele Fontana, giunto primo al traguardo con un tempo pari a 25'55''. Alle sue spalle Roberto Di Pasquali (26'50'') e Robert Grant Britton (27'57''). Tra le donne, invece, ha spiccato Silvia Guenzani con un tempo pari a 33'12'', seguita a ruota da Giuseppina Feo (36'20'') e Monica Coppo (36'42''). Il ricavato verrà devoluto all’Associazione La Pigna.