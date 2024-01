Cossato, “Vissi d’Arte”: lo spettacolo musicale in ricordo di Giacomo Puccini.

Il Lions Club Biella Brugella Civitas, attualmente presieduto da Silvia Ghione, opera sul territorio biellese dal 1987 con progetti a favore di soggetti in stato di bisogno, di giovani, a tutela della cultura, del patrimonio artistico e ambientale e in altri ambiti della comunità e del sociale.

Dal 2011 organizza, in collaborazione con Anbima-Biella, il "Concerto dell'Epifania", eseguito della Banda musicale giovanile, Anbima-Biella e diretta dal Maestro Riccardo Armari: appuntamento sempre più atteso dal numeroso pubblico e che ogni anno riscuote un grande successo.

Il service principale per l'anno lionistico 2023-2024 è dedicato ai giovani, alla loro forza e intraprendenza, alle loro infinite capacità, al loro essere il futuro di tutti noi.

Si parla di un progetto che li vedrà coinvolti in prima persona sul territorio, non più come discenti, ma come docenti, in una piena valorizzazione delle loro doti e della loro capacità di impegno. Saranno i giovani protagonisti di quattro azioni con l'obiettivo di omaggiare la figura dello scienziato biellese Amedeo Avogadro conte di Quaregna e Cerreto, in un service articolato e coinvolgente, in cui passato e presente, storia e scienza procederanno insieme.

Sempre i giovani protagonisti in un corso di formazione per docenti al fine di ricondurre l'iterazione docente-discente alla sua funzione insostituibile. L’attività rientra in un progetto più ampio, il Lions Quest International, diffuso in più di 105 paesi del mondo nei cinque continenti, con il coinvolgimento di più di 30 milioni di studenti. Per il Lions Bugella Civitas è stato scelto quest'anno il "Progetto Adolescenza", che si svolgerà sul nostro territorio con rappresentanze di docenti delle principali Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e avrà come formatori soci Lions certificati e abilitati dal LCIF (Lions Clubs International Fundation). Il Corso è basato su metodi che stimolano la resilienza e le competenze socio-emotive (SEL), promuovono le relazioni affettive, danno le basi per aspirare ad una vita sana e produttiva, libera dai danni causati dall'uso di alcol e di altre droghe, allontanano dalla tentazione del bullismo, del cyberbullismo e di altre forme di violenza, mentre è promosso l'impegno verso la propria famiglia, le amicizie positive, la scuola e la comunità.

Nello spirito lionistico, il service raggiunge un'ampia gamma di fruitori: attraverso i docenti giunge agli allievi, alle loro famiglie ai loro amici.

Infine, i giovani protagonisti nel "Progetto Musica": l'importanza della musica nella vita dei giovani e in particolare dei giovani musicisti biellesi componenti le bande musicali locali.

Lo spettacolo musicale

Il concerto dell'Epifania 2024 porta come titolo "Vissi d'Arte" e si presenta come un vero e proprio spettacolo incentrato sulla figura di Giacomo Puccini, un omaggio all'ultimo operista romantico, in occasione del primo centenario della sua morte (Bruxelles, 29 novembre 1924).

La serata è impreziosita dalla voce di Riccardo Alberto che, nei panni del protagonista, ci condurrà attraverso le tappe principali della prestigiosa carriera del compositore, attraverso vicende, aneddoti e personaggi che hanno contribuito alla sua consacrazione internazionale.

Il programma musicale, come spesso accade, comprende svariati generi: titoli appartenenti alla letteratura originale per banda e altri alla musica leggera, con ampio spazio alle composizioni del protagonista della serata. Ospiti d'eccezione i due cantanti solisti, interpreti con le loro voci di alcune tra le più famose melodie del genio lucchese.

Buon ascolto e buon divertimento!