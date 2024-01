Bontonteen, Sei la padrona di casa? Galateo del Capodanno Raffinatezza, eleganza e savoir-faire.

Finalmente è giunto il momento dei brindisi e dei festeggiamenti. Tuttavia, anche se il 31 dicembre è una giornata di festa, non è il momento di abbassare la guardia e dimenticare il bon ton. Non sai come comportarti per essere impeccabile anche in questa occasione? Non preoccuparti: basta seguire le regole del Galateo del Capodanno.

Sì, esiste un'etichetta specifica anche per questa celebrazione, che ti suggerisce cosa fare e cosa evitare per essere elegante e di classe mentre saluti l'anno vecchio e accogli quello nuovo.

La prima regola del Galateo del Capodanno riguarda gli inviti. Se hai deciso di organizzare un cenone o una festa a casa tua, devi stilare una lista degli ospiti con attenzione. Non temere: se a Natale sei stata costretta ad includere parenti un po' noiosi, per il cenone del 31 dicembre non hai alcun obbligo in tal senso. Attenzione, però: non solo l'etichetta, ma anche il buon senso suggeriscono di scegliere con criterio. Evita di invitare persone che sai non si sopportano o che hanno opinioni opposte su argomenti scottanti, che sicuramente verranno affrontati durante la serata, per evitare spiacevoli situazioni.

Ma come invitare i tuoi ospiti? Il massimo dell'eleganza sarebbe utilizzare biglietti, magari scritti a mano: sono molto chic. Puoi usare formule più o meno formali, a patto di essere sempre cortese. Ricordati di chiedere di confermare la presenza entro una data precisa, così da poterti organizzare per tempo.

Per un ospite potrebbe essere imbarazzante presentarsi a casa tua in jeans e felpa quando tutti gli altri invitati sono in smoking e abito lungo. Se vuoi che tutti si sentano a proprio agio e che la serata sia un successo, stabilisci in anticipo il dress code.

Per il cenone del 31 dicembre la mise en place deve essere impeccabile. Secondo il Galateo del Capodanno, è fondamentale scegliere una palette di colori per la tavola: puoi optare per la classica combinazione rosso e oro, l'eleganza del blu, ma anche il verde o il rosa antico. L'importante è evitare una confusione di tonalità troppo diverse. Sì, poi, alle candele, che in queste occasioni non sono mai troppe. Puoi usarle sia per decorare la tavola sia per creare atmosfera. Puoi scegliere la forma e il modello che preferisci. Se vuoi seguire le regole del Galateo del Capodanno, non dimenticare i segnaposti, anche fai da te. Non rinunciare nemmeno ai centrotavola, anche floreali.

Il massimo dell'eleganza per la tovaglia di Capodanno resta sempre il bianco: questo colore ti permette di giocare con altre tonalità per l'allestimento e le decorazioni sul tavolo. Senza esagerare con gli accostamenti, ovviamente. Il bianco, essendo un colore neutro, si abbina bene con tutti gli altri colori e con qualsiasi stile tu preferisca. Se hai già in mente il colore del tuo allestimento, puoi scegliere una tovaglia con richiami a quella tonalità: l'oro, ad esempio, è il colore perfetto anche per Capodanno.

La disposizione delle posate per il cenone di Capodanno rimane quella tradizionale: partendo da sinistra verso destra, le posate si posizionano dall'interno. La prima posata sarà quindi la forchetta (mettine almeno due, una per il primo e l'altra per il secondo), poi, a destra del piatto, il cucchiaio e il coltello (con la lama rivolta verso l'interno). Non dimenticare il cucchiaio per il dolce: posizionalo in orizzontale, sopra al piatto.

Bere un bicchiere di spumante o un cocktail per sdrammatizzare prima del grande evento può sembrarti una buona idea, ma attenzione. Secondo il Galateo del Capodanno, non dovresti iniziare la serata già brilla. Devi sempre presentarti in una luce positiva e comportarti da ubriaca non è certo un modo per mostrare rispetto e gratitudine ai tuoi ospiti. Se i tuoi vicini non sono nella tua lista degli invitati, assicurati di informarli della festa e scusarti in anticipo per qualsiasi disturbo potresti arrecare loro con la tua cena.