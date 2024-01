Gli allievi dell'elementare di Ponderano parteciperanno alla rassegna corale “In coro per un sogno”

Da lunedì 19 a venerdì 22 marzo 2024 il Comune di Busca in provincia di Cuneo ospiterà la settima edizione del concorso internazionale canoro e rassegna per cori delle scuole primarie “In coro per un sogno. Città di Busca”, ed è volontà dell'Istituto Comprensivo di Gaglianico coinvolgere le scuole di Ponderano nella partecipazione all'evento.

In particolare, il Comune di Ponderano ha concesso all'Istituto un contributo di 500 euro a titolo di compartecipazione alle spese di trasporto che le famiglie di alunni frequentanti la Scuola Primaria di Ponderano che dovranno sostenere per la partecipazione al Concorso “In coro per un sogno”, che si terrà a Busca (Cuneo).

organizzato dall’istituto comprensivo di Busca scuola primaria “E.Francotto” in collaborazione con il Comune e con i patrocini della Provincia di Cuneo, dell’Ufficio scolastico regionale, dell’associazione Cori Piemontesi. L’evento presenterà esperienza musicali pomeridiane con la collaborazione de La Fabbrica dei Suoni, nell’ambito della Settimana nazionale della musica a scuola.