A Biella torna la Marcia della Pace

Domenica 31 dicembre torna la tradizionale Marcia della Pace da Biella a Oropa meditando sul messaggio del Papa per la 57ma Giornata Mondiale della Pace: «Parlare col cuore. “Secondo verità nella carità” »

Questo il programma: alle ore 17.30 ci sarà il ritrovo davanti al Duomo di Biella per un momento di preghiera ecumenico. Alle ore 18.00: partenza a piedi da via Italia davanti alla Chiesa della Trinità per il Santuario di Oropa, alle ore 20.30: passaggio al Favaro ( chiesa parrocchiale), alle ore 21.30: veglia nella Basilica Antica di Oropa, alle ore 22.00: arrivo in Santuario e alla ore 22.30 è prevista la S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Roberto Farinella e a seguire ci sarà uno scambio di auguri fraterno.

NON E’ PREVISTO IL SERVIZIO NAVETTA PER IL RITORNO. Per chi desidera fermarsi a dormire al Santuario di Oropa può prenotare al numero 015 25551200 (int.2) o scrivere a: info@santuariodioropa.it