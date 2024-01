A Pralungo va in scena la sacra rappresentazione popolare de “il Gelindo”

Piacevole e ricca d’interesse culturale l’iniziativa del Gruppo Culturale Pralunghese e dell’Associazione Amici del Volontariato di Pralungo di portare nella chiesa parrocchiale di Pralungo la sacra rappresentazione popolare de “il Gelindo” a chiusura del periodo natalizio.

L’opera teatrale, che risale al XVII secolo, veniva rappresentata dalle Confraternite e gli interpreti erano attori presi tra la gente e faceva parte delle sacre rappresentazioni: “La passione “ a Sordevolo,“Il Giudizio Universale” a Graglia, “Fra Dolcino e Margherita” a Trivero e “il Gelindo” nella Valle di Mosso.

Il “Gelindo”, che verrà rappresentato nella chiesa parrocchiale di Pralungo domenica 7 gennaio, alle 16, è tratto dal lavoro di Rodolfo Renier del 1896 che aveva studiato e confrontato le diverse edizioni ottocentesche ed è stato tradotto in lingua biellese da Maria Pia Coda Forno, adattato teatralmente da Ermilena Rossetti con la regia di Cinzia Rossetti e realizzato dagli attori dell’Associazione “El Clinchè” di Borriana.

Il protagonista è il pastore “Gelindo” uomo astuto e bonario che interpreta gustose e comiche situazioni che, come vuole la tradizione, offrirà la sua stalla come riparo a Maria e Giuseppe in viaggio per il censimento decretato da Cesare Augusto. In quella stalla di Betlemme e attraverso il suo racconto si rivivranno i momenti più bella della Natività di Gesù.