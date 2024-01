La cagnolina finisce lungo la Dora e non riesce a risalire: i Vigili del Fuoco la salvano

Belle è una cagnolina meticcia che stava facendo una passeggiata nel parco che costeggia il fiume Dora vicino alla centrale dei Vigili del fuoco di Torino.

Due donne hanno visto l'animale in difficoltà mentre cercava di risalire la sponda e hanno chiesto soccorso. Pochi metri per la squadra 21 uscita dal cancello di corso Regina Margherita e che in breve ha trovato il cane.

Una targhetta identificativa sul collare ha permesso di contattare i proprietari che preoccupati la stavano cercando. Lo scoppio di un petardo aveva spaventato Belle e messa in fuga lungo il corso d'acqua. A soccorso terminato, la squadra è rientrata alla base.