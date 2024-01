Cossato, autocarro finisce fuori strada: strada per Mottalciata chiusa al traffico (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Un autocarro di grosse dimensioni è andato fuori strada per cause al vaglio delle forze dell'ordine. È successo poco dopo le 12 di oggi, 30 dicembre, a Cossato, lungo la Provinciale per Mottalciata.

Indenne il conducente del mezzo che ha subito dato l'allarme. Sul posto, oltre ai Carabinieri per la viabilità, anche i Vigili del Fuoco e i tecnici preposti per le operazioni di rimozione del veicolo pesante, finito nella cunetta a lato della carreggiata. Il tratto di strada interessato dal sinistro è, al momento, chiuso al traffico.