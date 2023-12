Auto sfonda guardrail e finisce fuori strada, incidente in serata tra Crevacuore e Pray FOTO

Sarà da stabilire la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri, 29 dicembre, lungo la provinciale 235, tra Crevacuore e Pray, a poca distanza dall'ecocentro.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto ha sfondato autonomamente il guardrail per cause da accertare ed è finita fuori dalla carreggiata. Il conducente è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza. Il veicolo è stato poi rimosso dal carro attrezzi.