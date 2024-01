Auto perde aderenza in curva e termina la corsa contro un muretto (foto di repertorio)

Perde aderenza in curva e con l'auto finisce contro un muretto. È successo ieri, intorno alle 18.50, nel comune di Cossato. Fortunatamente è rimasto indenne il conducente, un giovane residente in paese. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.