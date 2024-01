Castelletto Cervo, nel 2024 IMU e IRPEF non aumentano

Nel 2024 a Castelletto Cervo nessun aumento di IMU e IRPEF.

Questa la buona notizia per la cittadinanza dal Consiglio Comunale di mercoledì 27 dicembre, in cui sono stati approvati lo schema di bilancio di previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico Programmazione.

Il bilancio prevede stanziamenti in cultura, turismo e decoro urbano. Inoltre proseguono progetti come la digitalizzazione, e sono stati confermati investimenti di 50mila euro in efficientamento energetico.

“L'Amministrazione è riuscita a mantenere inalterati la quantità e la qualità dei servizi, senza incrementare IMU e IRPEF. – spiega il Sindaco Omar Giletti - Le risorse per i nuovi investimenti a progetti deriveranno dall'applicazione dell'avanzo in fase di consuntivo, e da bandi”.