Con l'arrivo del nuovo anno torna a Biella l'8° Moto Befana Interforze Benefica

Sabato 6 gennaio 2024 avrà luogo l'8^ Edizione Moto Befana Interforze Benefica, organizzata dai PROTECTORS LE MC ITALY e con la partecipazione di AIDO e Croce Rossa Italiana. L'appuntamento è alle 10 circa, presso la Piazzetta URSIS B. dei Protectors, nell'area verde dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Nello stesso piazzale adiacente alla struttura ospedaliera, verranno allestiti dei piccoli stand, con varie rappresentative.

Successivamente, alle 11.15 circa, alcune delegazioni di Club Motociclistici 'LE" e forze dell'ordine, insieme agli organizzatori e al personale della direzione sanitaria ASLBI, provvederanno alla consegna dei regali ai bambini ricoverati presso il reparto Pediatrico e alle neomamme ricoverate presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia. Anche quest'anno i PROTECTORS hanno pensato di realizzare delle buste regalo da donare alla Croce Rossa Italiana, che partecipa a un grande progetto denominato Biella Solidale. Poi la CRI, provvederà a sua volta di distribuire le buste regalo, alle famiglie più disagiate con figli.

Il progetto "Biella Solidale”, è nato dalla sinergia tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, Consorzio Socio Assistenziale IRIS, Comune di Biella, i club service Inner Wheel Biella Piazzo e Panathlon, unitamente all’impegno di alcuni imprenditori biellesi. Questo obiettivo è stato anche creato per donare buoni spesa e/o pacchi alimentari.Principalmente per realizzare una rete solidale che ascolta le voci più deboli, offrire le soluzioni immediate e quelle permanenti, in sinergia con i Servizi Sociali, le Amministrazioni Comunali e le Associazioni di Volontariato già operanti sul territorio. Con la collaborazione dell'Associazione Alpini di Ponderano e della Banca del Giocattolo:http://www.bancadelgiocattolo.org/chisiamo-associazione-banca-del-giocattolo.php?lang=it