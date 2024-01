Anno 2024: in arrivo sogni, speranze e obiettivi per tutti

Anno 2024: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, scrisse Tom Fitzgerald (disegnatore di Walt Disney). È arrivato il momento di prepararci per questo nuovo anno che sta arrivando!

Carichi di sogni, di speranze e di obiettivi! Proprio in questi giorni è naturale fare un piccolo bilancio del passato e darsi degli obiettivi per il futuro. Gli obiettivi che ci diamo sono l'espressione dei nostri sogni e d'altronde tutto parte da un sogno, come diceva Tom Fitzgerald: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”.

Eppure, tutti gli anni molti dei nostri obiettivi si perdono in una bolla di sapone: troppo difficile, troppo ambizioso, troppo…Invece, tutto attorno a noi le persone, sembra, riescano a raggiungere sempre i propri obiettivi, per quale motivo? Voglio sottolineare il fatto che è importantissimo avere un obiettivo, per qualsiasi cosa: dal concludere un'attività o prendersi del tempo per riposarsi. Facciamolo tutti i giorni e insegniamolo ai nostri figli, per vivere più sereni e meno stressati, ad esempio: il risveglio.

Quanta fatica facciamo alla mattina a svegliarci o a svegliare i nostri figli? Dipende dall'obiettivo! Personalmente, sveglio tutte le mattine mia figlia con un obiettivo piacevole, dicendole la cosa più bella, per lei, che farà durante la giornata. Se la svegliassi dicendole: “Dai alzati che è tardi!” ed elencandole tutte le attività che dovrà svolgere, forse si girerebbe dall’altra parte (e lo faremmo anche noi!).Un piccolo obiettivo, che ci fa alzare col piede giusto e affrontare la giornata con il sorriso, è importantissimo e, soprattutto, ci consente di superare gli ostacoli che la vita ci propone. Abituare la mente a pensare ed a ragionare per obiettivi piacevoli ci porta a comprendere come porci alla vita.

Come fare per raggiungere quelli più grandi ed impegnativi? Nel mio lavoro, la prima cosa che si chiede a una persona è qual è l’obiettivo che vuole raggiungere e poi si costruisce la strada per poterlo raggiungere. Un obiettivo per essere raggiunto deve avere determinate caratteristiche, in coaching in pnl, diciamo che deve essere s.m.a.r.t..

Il primo passo per renderlo realizzabile è dividerlo in tanti piccoli sotto-obiettivi, come un lungo viaggio in cui prevediamo delle tappe.Se ad esempio voglio fare una maratona, la prima cosa da fare sarà comprare le scarpe da ginnastica, poi cominceremo a fare una corsetta e così via. Per non perdersi per gli obiettivi più grandi e importanti, è meglio farsi aiutare da un coach professionista; ti assicuro che per noi è bellissimo veder realizzare i tuoi goal.

Insomma, in mezzo a 1000 oroscopi e 1000 auguri per il 2024, il mio augurio è quello di avere un obiettivo che sia s.m.a.r.t. e soprattutto quello di avere tutti i giorni un piccolissimo obiettivo da raggiungere per potersi godere il viaggio e arrivare alla fine con un obiettivo concreto realizzato con il sorriso!