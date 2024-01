Camandona, dal Comune un contributo all'Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva attività subacquee e nuoto Pinnato Biellese

Il Comune di Camandona ha deliberato un contributo di 150 euro all' Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva attività subacquee e nuoto Pinnato Biellese, in quanto la stessa gestisce l’incubatoio ittico comunale.

"Camandona, come da tradizione - si legge nella delibera di giunta che stabilisce l'erogazione del contributo - intende sostenere e favorire le iniziative che rappresentano un valore pubblico per la collettività; tra queste si annovera anche l’incubatoio ittico comunale, la cui funzione è senza dubbio un elemento chiave, in grado di soddisfare contemporaneamente molte esigenze di tipo faunistico e di ottimizzare il ripopolamento dei corsi d’acqua".