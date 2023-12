Pallanuoto: Tre atleti e un tecnico Dynamic In Sport Biella al Trofeo delle Regioni a Ostia

Tre atleti e un tecnico del settore pallanuoto Dynamic In Sport Biella faranno parte della rappresentativa regionale Piemonte e Valle D’Aosta che prenderà parte al Trofeo delle Regioni, manifestazione riservata alle categorie under 16 in programma dal 3 al 7 gennaio a Ostia.

Dopo aver partecipato venerdì 15 e sabato 16 dicembre al raduno collegiale piemontese under 16, Giacomo Todaro, Mattia Brunago e Gregorio Fabbro sono stati scelti per far parte del team Piemonte-Valle D’Aosta. Con loro ci sarà anche Mirko Remorini, responsabile tecnico del settore pallanuoto Dynamic In Sport, che a Ostia allenerà la selezione con Federico Tonda Roch.