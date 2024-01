Salute, Pella: “Ok a odg per trattare obesità in G7”

“Inserire il tema dell’obesità tra gli argomenti trattati durante il prossimo G7, nell’ambito della presidenza italiana, e promuovere, in quell’occasione, la sottoscrizione di un accordo con i sindaci per lo sviluppo di politiche di prevenzione e contrasto alle malattie croniche non trasmissibili, tra cui diabete e obesità: sono questi gli impegni assunti dal governo in seguito all’approvazione di un mio ordine del giorno, presentato insieme alla collega Annarita Patriarca”. Così in una nota Roberto Pella, capogruppo FI in Commissione Bilancio a Montecitorio e relatore della manovra economica.

“L’obesità – prosegue - è una patologia sociale cronica con tassi di crescita che, secondo l’OMS, raggiungono proporzioni epidemiche e un impatto di oltre 1,2 milioni di decessi all’anno solo nella regione europea. In Italia quasi 6 milioni di cittadini sono obesi, 23 milioni sono in eccesso di peso, per cui è assolutamente necessario promuovere la messa in atto di politiche di prevenzione che potrebbero contribuire a ridurre la futura incidenza di questa patologia. Sono soddisfatto dell’impegno del governo, e, come Forza Italia, continueremo a combattere per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini che soffrono di questa patologia. Su questo, ho presentato una proposta di legge, che a gennaio sarà all’esame della commissione Affari Sociali. Ringrazio il presidente, Ugo Cappellacci, il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato per l’attenzione, sperando nella condivisione di tutte le forze politiche”, conclude.