Moda e Stile, Alessia Zuppicchiatti intervista Lino Spina: La camicia su misura, come riconoscerne la qualità?

La classica camicia “Camicia di alta qualità”, come viene chiamata in Italia, è un capo essenziale del guardaroba che trascende le tendenze stagionali. Ma cosa rende una camicia di alta qualità? E come distinguerla da un mare di tessuti e modelli ? Intraprendiamo insieme questo viaggio sartoriale, Lino Spina, raccontaci.

"Per descriverla io direi che la camicia è passata da indumento funzionale a punto fermo della moda, la camicia di alta qualità è stata testimone silenziosa di cambiamenti storici e culturali. Man mano che le tendenze vanno e vengono, ha mantenuto la sua posizione, dimostrando che la qualità è l'artigianalità per questo indumento sono davvero senza tempo"

Lino, quali sono i tessuti principali per le camicie e quando indossarli?

"Signori la regola n1 sono i tessuti di alta qualità a trasformare una camicia ordinaria in straordinaria.

Basico è il POPELINE, un classico che si riconosce per il suo effetto rigato. E’ un tessuto compatto e resistente, perfetto per occasioni formali. Sceglilo se cerchi una camicia per le tue lunghe giornate di lavoro , se ben apprettato resta ben disteso e se hai delle cerimonie in vista sarai impeccabile.

Lo ZEPHIR, invece, è un tessuto molto leggero e traspirante, adatto se desideri che la tua camicia rimanga fresca, anche sotto la giacca. Il suo motivo quadrato ti garantisce classe ed eleganza anche nel tempo libero.

L’OXFORD è un must have delle camicie con il suo motivo a scacchiera. E’ un tessuto composto dall’intreccio di fili bianchi e colorati, infatti è adatto ad un look sportivo e casual, da indossare per uscire sia di sera con gli amici che di giorno per il tempo libero.

PIN POINT; Le camicie realizzate con tessuto Pin Point, sono estremamente resistenti e garantiscono una lunga durata. Il nome deriva dalla sua particolare trama che sembra essere formata da numerose punte di spilli. E’ un tessuto elegante da indossare per un look sicuramente formale.

Il TWILL invece si differenzia dagli altri per la struttura dei fili che sono disposti in diagonale, con una rigatura obliqua. Le camicie in twill mantengono la piega della stiratura a lungo, infatti, sono Ideali per viaggiare.

Il PIQUET è indice di uno stile raffinato per il suo effetto in rilievo. L’outfit consigliato è di una eleganza pulita, quindi, per occasioni di lavoro o per cerimonie.

La FLANELLA e il LINO sono tessuti particolari che restringono il loro uso alla stagione invernale o estiva.

La FLANELLA è un tessuto morbido e caldo usato essenzialmente per camicie molto sportive e invernali.

Il LINO, invece, è una stoffa molto leggera e principalmente estiva, per un uso sportivo e casual."

Non mi resta che chiederti del taglio e della vestibilità.

"Devo svelare quanto sia Importante nella camicia definire il giusto taglio e vestibilità destinati all'uso e all'occasione per indossarla. La sartoria è il pilastro, quando si tratta di creare una camicia perfetta. Una camicia che si adatti al corpo, è una sinfonia di misurazioni precise, artigianalità e comprensione del fisico di chi la indossa. Io le classifico in tre generi di vestibilità Slim, Regular e Confort, dipende dalla fisicità e dell'occasione o look di quel giorno !

Quindi maestro Lino come possiamo scegliere una camicia di qualità?

"La qualità risiede nei dettagli, e non c’è contesto in cui questo risulta più vero che nel caso di una camicia di alta qualità. Parlando di cuciture, una camicia di alta qualità presenta cuciture precise, dritte e regolari. La densità delle cuciture, misurata nel numero di punti per pollice (o per centimetro), è un ulteriore indicatore: un numero più elevato di punti generalmente indica una migliore costruzione. Un ottimo numero di punti per cm lineare è pari a 8-10"

Ed infine parliamo del dettaglio principe, i bottoni.

"I bottoni possono sembrare un dettaglio insignificante, ma in realtà svolgono un ruolo fondamentale. Nelle camicie di alta qualità, sono spesso realizzate in madreperla e cuciti in modo sicuro con un “gambo” che permette una certa flessibilità. Il colletto e i polsini di una camicia di alta qualità sono rinforzati per mantenere la loro forma , in particolare il collo supportato con stecchette a seconda dello stile e del modello. Inoltre, i polsini dovrebbero allinearsi perfettamente quando la camicia è abbottonata., In una camicia di alta qualità, i motivi sul tessuto dovrebbero allinearsi perfettamente lungo le cuciture, i colletti ei polsini, mostrando attenzione ai dettagli da parte dell’artigiano. Manica portata in avanti per concedere più movimento. Cannoncino davanti Dritto in filo con le asole equidistanti. Gli orli di una camicia di alta qualità dovrebbero essere rigirati di cm 0.4 e regolari, senza fili sciolti o cuciture irregolari.

Per terminare il tuo spot ?

"Osservando questi dettagli, sarete in grado di apprezzare veramente la maestria e l’attenzione che vanno nella creazione di una camicia di alta qualità. Ricorda, sono questi piccoli aspetti che insieme creano un capo di abbigliamento veramente superiore"