I consigli di newsbiella.it per il 29, 30, 31 dicembre e per il 1 gennaio

venerdì 29 dicembre

- Biella, Next Gen Cup, Palapajetta, Torneo di basket giovanile (under 19) - Secondo concentramento fase a gironi. Orari: venerdì dalle ore 9 alle 17.30.

- Piedicavallo, alle ore 21.00, la Chiesa di San Michele ospiterà il concerto di Natale del Biella Gospel Choir, organizzato con cura dalla pro loco di Piedicavallo

- Cossato, Concerto degli Auguri della Filarmonica Cossatese alle ore 21,00, presso il Teatro comunale

- Masserano, concerto di Natale alle ore 21.00, presso la Chiesa parrocchiale SS. Annunziata; ingresso gratuito

- Callabiana, presepe meccanico

- Mosso, Marchetto, presepe gigante

- Biella, Gli Orsi, Venerdì 29/12 dalle 15 alle 19 – LA PERFETTA TAVOLA DELLE FESTE Giochi e sorprese per i più piccoli e dimostrazioni di mise en place con la fashion stylist Cristina Lobascio

- Portula, a Castagnea sono state appese le calze, realizzate dalle sarte del gruppo Delfino, sono stati posizionati gnomi e addobbato l'albero nella piazza.

- Postua, rassegna dei presepi

- Pollone, presepe meccanico nella chiesa di San Rocco, dalle 9 alle 18

sabato 30 dicembre

- Valdilana, 32° Gara Podistica di San Silvestro a cura di Atletica Trivero 2001

- Valdengo, nella chiesa parrocchiale di San Biagio, alle 21, con il Coro di Valdengo, per gli "Auguri in musica"

- Callabiana, presepe meccanico

- Biella, Gli Orsi, Sabato 30/12 dalle 16 alle 18 – SHOW COOKING CON DANIELA RIBEZZO, vincitrice di Bake Off Italia 2021

- Mosso, Marchetto, presepe gigante

- Pollone, presepe meccanico nella chiesa di San Rocco, dalle 9 alle 18

- Camburzano, intrattenimento musicale alle ore 16.30 alla Sala Perrone di Camburzano per ricordare Pietro Generali, a 250 anni dalla nascita, e Antonio Prudenza a due secoli dalla nascita, con un prologo di Alberto Galazzo dedicato a brevi profili dei due musicisti.

- Portula, a Castagnea sono state appese le calze, realizzate dalle sarte del gruppo Delfino, sono stati posizionati gnomi e addobbato l'albero nella piazza.

- Postua, rassegna dei presepi

domenica 31 dicembre

- Biella, alle ore 17.30 un momento di preghiera ecumenica per la pace presso la Chiesa della Ss. Trinità e alle ore 18.00 partirà la Marcia della Pace diretta verso il Santuario di Oropa (alle ore 20 circa il passaggio al Favaro). Mons. Vescovo presiederà la Santa Messa alle ore 22.30, presso la Basilica Antica di Oropa, a conclusione della Marcia della Pace.

- Pollone, presepe meccanico nella chiesa di San Rocco, dalle 9 alle 18

- Magnano, dalle 20 alle 23, Concerto di Capodanno con Girolamo Frescobaldi e Arcangelo Corelli

- Tavigliano, Orario dalle 22 alle 24, Bocchetto Sessera Ciaspolata di fine anno con brindisi

- Oropa, Visite guidate

- Ponzone, mostra dei Vigili del Fuoco, nella sede del distaccamento, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16;

- Callabiana, presepe meccanico

- Mosso, Marchetto, presepe gigante

- Portula, a Castagnea sono state appese le calze, realizzate dalle sarte del gruppo Delfino, sono stati posizionati gnomi e addobbato l'albero nella piazza.

- Postua, rassegna dei presepi

lunedì 1 gennaio

- Viverone, bagno nel lago

- Pollone, presepe meccanico nella chiesa di San Rocco, dalle 9 alle 18

- Biella, il vescovo Roberto presiederà la Santa Messa alle ore 18 in Cattedrale.

- Salussola, presepe meccanico San Nicola

- Callabiana, presepe meccanico

- Mosso, Marchetto, presepe gigante

- Portula, a Castagnea sono state appese le calze, realizzate dalle sarte del gruppo Delfino, sono stati posizionati gnomi e addobbato l'albero nella piazza.

- Postua, rassegna dei presepi

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Orari di apertura Mercoledì e giovedì 15.00-19.00; Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00; 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 31 marzo (Pasqua) e 1° aprile (Pasquetta) 10.00-19.00; 25 dicembre (Natale) chiuso

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Graziano Dalla Fontana. "Dalla luce alla luce" fino al 7/01 Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00; 1° e 6 gennaio 16.00-19.00. Chiuso il 31 dicembre.

- Biella, per tutto il mese di dicembre, nei locali di “Bar Coffee Corner” in via Pietro Micca angolo via Sebastiano Ferrero 5c, “Sguardi felini”