Tari 2022: da Seab oltre 6 mila solleciti per bollette che non risultano pagate

Dal 1° gennaio 2022 è stata introdotta nel Comune di Biella la tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale, avente natura tributaria, in sostituzione della tariffa puntuale corrispettiva in vigore dal 2016 al 2021. E in questi giorni il Comune si è messo al lavoro per recuperare quanto gli risulta insoluto relativo al 2022.

Considerato il disciplinare in essere tra il Comune di Biella e Seab Spa per l'affidamento del servizio di elaborazione e gestione della tassa sui rifiuti con commisurazione puntuale, approvato con deliberazione della giunta comunale di dicembre 2021, Seab ha provveduto in questi giorni alla spedizione dei solleciti alle utenze che risulta che non abbiano pagato la bolletta nel 2022.

Nel dettaglio, ha inviato 5.462 solleciti alle utenze domestiche e 622 solleciti alle utenze non domestiche. E per questa operazione il Comune ha messo sul piatto € 42.767,46 per l'invio alle utenze domestiche tramite posta raccomandata e € 3.343,38 per l'invio alle utenze non domestiche tramite posta elettronica certificata o, ove non possibile, tramite posta raccomandata.

“I destinatari dei provvedimenti – spiega l'assessore al Bilancio del Comune di Biella Silvio Tosi – avranno tempo almeno 60 giorni provvedere. Dopodochè starà a loro spiegare perchè il pagamento non ci risulta. Se lo hanno dimenticato, se erano in difficoltà, se ci sono stati disguidi tecnici, magari lo hanno inviato e non è stato registrato”.

In caso di mancato pagamento il Comune potrà anche prevedere un piano di rientro da concordare tra le parti. In ogni caso, sulla raccomandata sarà indicato il numero a cui rivolgersi per chiedere o fornire chiarimenti.