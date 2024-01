Dal Nord Ovest - Circondato da ragazzini mentre porta a spasso il cane: 59enne con la mandibola fratturata

Una tranquilla passeggiata col cane il giorno di Natale si è trasformata in tragedia. È successo in via Paglieri a Fossano, zona stazione ferroviaria, nei pressi del Penny Market.

Un gruppo di ragazzini - circa una decina, all'apparenza minorenni - ha iniziato a tirare le pietre all'animale. Il proprietario - Mimmo, un uomo di 59 anni - ha tentato di reagire, quando è stato circondato. Uno di questi ragazzi l'ha colpito con un pugno da dietro, procurandogli una frattura alla mandibola.

Sarebbero gli stessi delle risse e degli atti vandalici dei giorni scorsi. L'episodio è confermato dal sindaco Dario Tallone: “Ho parlato con il fratello. Fortunatamente l'uomo è stato operato ed è in forte ripresa. Appena possibile, lo passerò a trovare”.

Un episodio grave che il primo cittadino intende arginare il più presto possibile: “Non a caso ho incontrato il questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi. C'erano anche il capitano della Compagnia dei Carabinieri Alessandro Cantarella ed il vice comandante della Polizia Locale Dario Raimondo per cercare di trovare assieme una soluzione al problema. Verranno implementati i controlli. Sono partite le indagini delle forze dell'ordine che stanno verificando e visionando le telecamere della zona per individuare i soggetti”.