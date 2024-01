Vandali in azione a Ronco Biellese, incendiata giostra per bambini

Vandali in azione nel comune di Ronco Biellese. Stando alle informazioni raccolte, ignoti hanno incendiato una giostra girevole per bambini, presente nell'area sportiva del paese. “Un gesto di disprezzo, i giochi dei più piccoli sono intoccabili – spiega il sindaco Carla Moglia – Un atto da condannare fermamente, un'offesa per la comunità”.

Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri per i rilievi di rito. “Già questa mattina ho fatto denuncia contro ignoti – sottolinea il primo cittadino di Ronco Biellese – e speriamo che le telecamere riescano a identificare gli autori”. Inoltre, questa mattina, un consigliere comunale, con un volontario, hanno ripulito (per quanto era possibile) l'area interessata dal rogo.